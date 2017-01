Ehrliches Geständnis Rita Ora: "Mein Körper ist nicht perfekt"

Es seien oft Frauen, die mit ihren Körpern unzufrieden seien, so die Sängerin. Als Moderatorin von "America's Next Top Model" habe die "I Will Never Let You Down" -Interpretin deswegen auch die Verantwortung, den Mädchen zu zeigen, dass Size Zero nicht die Norm sei. Deswegen bestand sie darauf, Plus-Size-Model Ashley Graham (28) in die Jury der Sendung zu holen.