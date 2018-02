Ehrliche Worte von ihrem Manager Ariana Grande "weinte tagelang" nach dem Anschlag auf ihr Konzert

Am 22. Mai 2017 sprengte sich ein Selbstmordattentäter inmitten der Konzertbesucher des Manchester-Tourstopps von Sängerin Ariana Grande (24, "Side to Side") in die Luft. 22 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die 24-Jährige brach ihre Tour ab, flog nach Hause und kehrte kurz darauf zurück. Sie stand nur wenige Tage später für das Benefizkonzert "One Love Manchester" wieder auf der Bühne. Scheinbar tapfer und selbstbewusst setzte sie auch ihre "Dangerous Woman"-Tour fort. Dabei sah es in der Sängerin ganz anders aus... (Das Album "Yours Truly" von Ariana Grande gibt es hier zum Streamen sowie als Audio-CD)