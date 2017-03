Ehrliche Worte in Autobiographie Drogensucht! Katey Sagals schockierendes Geständnis

Schockierende Enthüllung von Katey Sagal (63, "Sons of Anarchy" ): Die US-Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle als Peggy Bundy aus der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" , kämpfte 15 Jahre lang mit Drogenproblemen. Das gibt sie jetzt in ihrer kürzlich veröffentlichten Autobiografie "Grace Notes: My Recollections" offen zu. Sie sei demnach von Diätpillen, Kokain und Alkohol abhängig gewesen. Die Schauspielerin kam als Kind prominenter Eltern in Los Angeles nach eigenen Angaben schon früh mit Suchtmitteln in Berührung.