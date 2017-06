Ehrenpreisträger in München Bryan Cranston auf dem Filmfest: Arbeit, Ehrgeiz – und Glück

München - Gute Nerven musste Filmfest-Chefin Diana Iljine haben: Ihr Ehrenpreisträger kam am Freitag wegen Orkan aus London nicht über die Nordsee! Aber er schaffte es noch – trotz Umleitung über Köln. Dann aber entstand so eine Starhysterie am roten Teppich am Gasteig, dass die sonst nur lässig eingesetzten Personenschützer diesmal kaum verhindern konnten, dass Schauspieler Bryan Cranston umgedrückt wurde.