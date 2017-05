Ehrenpreis für Gerhard Polt Bayerischer Fernsehpreis: Nachwuchspreis für Katrin Nemec

Ausgezeichnet wurden unter anderem die Castingshow "The Voice" (ProSieben/Sat.1) sowie der RTL-Dreiteiler "Winnetou" . Als beste Schauspieler wurden Sonja Gerhardt (28) für ihre Darbietung in "Jack the Ripper" und in "Ku'damm 56" sowie Devid Striesow (43) in "Das weiße Kanninchen" und "Katharina Luther" ausgezeichnet. Den Nachwuchsförderpreis erhielt in diesem Jahr Katrin Nemec, die Frau von "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec (62), für ihre Dokumentation "Vom Lieben und Sterben". Mit dem Ehrenpreis wurde der Kabarettist Gerhard Polt (75) ausgezeichnet.

Doch nicht nur echte Fernsehmacher durften sich über einen "Blauen Panther" freuen. Der YouTube-Star Dner (22), der für das ZDF aus den USA vom Präsidentenwahlkampf berichtet hatte, durfte sich ebenfalls über eine der begehrten Trophäen in der Kategorie Informationsprogramme freuen.