Ehre für die Stars des Internets Wap-Bap-Webvideopreis: Barbara Schöneberger macht auf Bibi

Allmählich laufen die Stars des Netzes den etablierten TV-Promis den Rang ab. Zumindest in der so wichtigen Zielgruppe der Jungspunde. Demensprechend viel Tamtam wird seit 2011 beim jährlich stattfindenden Webvideopreis gemacht, um Youtuber wie Gronkh, DieLochis oder auch die Recken der Rocket Beans zu ehren. Auch Chefzyniker Jan Böhmermann (36, "Alles, alles über Deutschland" ) war als "Person of the Year Male" nominiert, musste sich aber Felix von der Laden (22) alias Dner geschlagen geben. Für Lacher sorgte Moderatoren-Allzweckwaffe Barbara Schöneberger (43), die sich am Welt-Antihit "How It is (Wap Bap)" von Bianca "Bibi" Heinicke (24) versuchte.