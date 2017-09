Ehemann Matthew Vaughn ist verletzt Claudia Schiffer: So schön kann Glück im Unglück sein

Noch immer im Supermodel-Modus: Claudia Schiffer (47) zeigte ihre Laufsteg-Qualitäten an der Seite von Ehemann Matthew Vaughn (46, "X-Men - Erste Entscheidung" ) bei der Premiere seines neuen Films "Kingsman: The Golden Circle" in London. Dass die blonde Schönheit schon 47 Jahre alt ist, ist kaum zu glauben. Schiffers schwarz-weißes Minikleid betonte ihre langen Beine. Zudem kam ihr Dekolleté durch die halbdurchsichtige Netz-Optik am oberen Teil des Kleides bestens zur Geltung. (Vorgänger verpasst? "Kingsman - The Secret Service" von Regisseur Matthew Vaughn bekommen Sie hier)