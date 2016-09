Auch der Hund des Paares erlag der hohen Konzentration. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Die Feuerwehr kontrollierte die weiteren 13 Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus, in einer wurde ebenfalls eine leicht erhöhte Konzentration festgestellt. Ausgiebige Lüftungsmaßnahmen schufen hier Abhilfe.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wurde in dem kompletten Gebäude die Gaszuleitung abgeschaltet. Im Laufe des Tages müssen jetzt Fachkräfte klären, was zu der Entstehung des Kohlenmonoxids geführt hat.