Ehemaliges Temmler-Areal "Die Macherei": Brooklyn in Berg am Laim

"Die Macherei" ist der Name des Großprojekts

Ab Herbst 2017 sollen die Bauarbeiten an der Weihenstephaner Straße 28 starten und bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Das Quartier orientiere sich bewusst an typischen früheren Industriegebieten wie Brooklyn in New York, erklärt Guido Prummer, Vorstandsmitglied von Accumulata Immobilien. Denn diese hätten sich nach dem Rückzug der Industrie von Randbezirken zu lebendigen und begehrten Quartieren gewandelt.