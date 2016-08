Unterföhring - Der frühere Bundesliga-Profi Dante hat zur vermeintlichen Kritik an Ex-Klub VfL Wolfsburg und Ex-Trainer Pep Guardiola Stellung genommen. "Ich glaube, es gab ein Missverständnis. Man kennt mich, ich würde nie so offen einen Verein oder einen Trainer kritisieren", sagte der brasilianische Abwehrspieler in einem Interview mit Sky Sport News HD: "Wolfsburg war zwar nur eine kleine, aber sehr interessante Geschichte für mich. Wir waren immer fair zueinander." Dante war im August von Wolfsburg in die französische Ligue 1 zu OGC Lille gewechselt.