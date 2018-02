Ehe Nummer drei für den Hollywood-Star Antrag vor Publikum: Idris Elba hat sich verlobt

Wechsel an der Spitze Nahles wird am Dienstag kommissarische SPD-Vorsitzende

Der Wechsel an der Spitze der SPD vollzieht sich möglicherweise schneller als bislang geplant. Nach einem Bericht der Bild am Sonntag soll die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bereits an diesem Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden.