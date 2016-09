Statt sich mit ihrem Mann Richard Lugner zu treffen, wurde Cathy an der Seite eines berühmten Anwalts gesichtet.

Sind das Risse in der Ehe von Cathy (26) und Richard Lugner (83), die selbst der beste "Mörtel" nicht kitten kann? Schon vor und während Cathys Ausflug zu "Promi Big Brother" sorgte ihr Einzug in den Sat.1-Container beim Ehegatten für Missfallen. Demensprechend kalt fiel nach Ende der Show auch das erste gemeinsame Wiedersehen aus, glaubt man der Seite "Bunte". Die zitiert den Baumagnaten mit den Worten: "Sie war gestern bei mir, hat sich ihr Auto geholt und ist gleich wieder gegangen, ohne Begrüßung, ohne sonst was. Sie spricht nicht mit mir. Sie tut mir nur SMS schicken. Da kommen nur Schuldzuweisungen."