Ehe mit langjährigem Partner Hape Kerkeling: Erstes Statement nach der Hochzeit

In seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft - Meine Kindheit und ich" (2014), die bald verfilmt werden soll, ist diskret von einem Freund die Rede, mit dem er demnach seit 2010 liiert ist. 2011 hatte Kerkeling in der "Bild am Sonntag" über die Trennung von Angelo Colagrossi nach fast 30-jähriger Beziehung gesprochen.