Ihre zweite Ehe hat Sitcom-Star Fran Drescher (58, "This Is Spinal Tap" ) kein Glück gebracht: Erst im September 2014 hatte die Schauspielerin aus der 90ies-Serie "Die Nanny" dem Unternehmer Shiva Ayyadurai (52) das Ja-Wort gegeben. Jetzt, knapp zwei Jahre später, ist die Beziehung der beiden bereits wieder gescheitert. "Shiva und ich werden getrennte Wege gehen", verkündete Drescher am Sonntag auf ihrem Instagram-Account.