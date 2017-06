Ehe für alle kommt Harald Glööckler: Wird er nun noch einmal heiraten?

Die Ehe für alle ist beschlossene Sache. Nun steht also auch homosexuellen Paaren mehr als nur die Eingetragene Partnerschaft zur Verfügung, um sich offiziell zueinander zu bekennen. Was das für ihn konkret bedeutet, hat Harald Glööckler (52) nun spot on news erklärt. Der Designer ist seit 2015 mit seinem Lebensgefährten Dieter Schroth (68) verpartnert. (Tapeten von Harald Glööckler gibt's hier)