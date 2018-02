Ehe-Aus mit Jennifer Aniston Nach Trennung: Justin Theroux bricht Social-Media-Schweigen

Theroux nannte seinen Besuch dort "sehr inspirierend" und lobte die Menschen für ihre Arbeit. "Ich verstehe nicht, wie sie jeden Tag das tun, was sie tun, Tag für Tag, ohne Pause und so warmherzig, um so viele Hunde und Katzen wie möglich zu retten." Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler seine Unterstützung für die Organisation zum Ausdruck bringt. Letztes Jahr hatte er bei einem Auftritt in der "Ellen DeGeneres"-Show 10.000 US-Dollar an "Austin Pets Live" gespendet. Theroux, der eigentlich in New York lebt, ist mit der Einrichtung bestens vertraut - er wohnte für Dreharbeiten zeitweise in Austin.