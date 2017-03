EHC-Trainer im AZ-Interview Don Jackson: "Die schönste Zeit"

Und da steht es 2:2!

Richtig. Und nicht nur das, nach Toren steht es 8:8. Ja, wir hatten mehr Torschüsse, mehr Chancen, aber wir wissen, wie stark Bremerhaven ist. Gegen sie musst du um wirklich jeden Zentimeter, jeden Puck kämpfen, sie spielen extrem diszipliniert, halten sich an ihren Spielplan. Wir wissen, was sie können, aber wir wissen auch, was wir können. Ja, wir sind der Meister. Aber das eine, was alle Erfolge gemein haben, ist: Sie liegen in der Vergangenheit. Sie sind Geschichte. Was jetzt zählt, ist die tägliche Arbeit, der tägliche Kampf. Das entscheidet über den Erfolg, der mir am wichtigsten ist.