EHC Stürmer im Az-Interview Mauer: "Spiele gegen Mannheim werden nie normal"

Hat ja bestens geklappt: Seit Sie nach dem Titelgewinn mit den Adlern zum EHC Red Bull München gewechselt sind, hat der EHC mit Ihnen auf dem Eis noch kein Spiel gegen Mannheim verloren.

Und wir werden alles dafür tun, dass es wieder so wird, dass wir die Adler, die jetzt richtig gutes und erfolgreiches Eishockey spielen, auch am Freitag wieder schlagen können. Sie sind brandgefährlich, aber wir wissen, was wir können. Diese Spiele auf Augenhöhe sind ja die Partien, die du als Spieler wirklich willst, denen man entgegenfiebert.

Zuletzt hatte der EHC ja ein paar Probleme, hat einige Spiele ganz uncharakteristisch noch aus der Hand gegeben.

Das stimmt, da war vielleicht Bruder Leichtfuß manchmal mit auf dem Eis. Aber so was ist auch gar nicht so schlecht, dass man sieht, dass man wirklich nie nachlassen kann – und darf. Aber insgesamt spielen wir eine sehr gute, eine sehr konstante Saison. Wir sind fast die gesamte Saison Tabellenführer, haben einen neuen Klubrekord an Punkten aufgestellt und sehr viele Spiele gewonnen, die wir vielleicht auch hätten verlieren können. Dass man dann auch mal verliert, ist ganz normal. Aber wir haben unsere Lehren daraus gezogen.

Für Sie war es eine harte Saison mit einigen Verletzungen.

Leider. Verletzungen gehören zum Sport, aber es ist nie leicht, sich dann wieder zurück zu kämpfen. Dieser Weg zurück, der kann einem schon manchmal auf den Sack gehen. Ich hatte in meiner Karriere fünf Jahre, in denen ich nur ein einziges Spiel gefehlt habe, aber in den letzten Saisons waren es einige Verletzungen. Das hat man nicht immer in der Hand.

Außer Ihr Kapitän Michael Wolf gibt mal sein Geheimnis preis, wie er es schafft, in seiner langen Karriere kaum jemals verletzt zu fehlen.

Michi ist ein Phänomen, ein absolutes Vorbild, er ist fast unverwundbar. Er ist 36, aber ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der in diesem Alter noch derart fit ist, er wird einfach nicht älter auf dem Eis.