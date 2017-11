Und eine, die Wirkung hinterlassen hat. Der EHC muss nach den Niederlagen in den beiden Topspielen gegen Wolfsburg am Freitag (2:5 vor heimischem Publikum) und nun in Nürnberg die erste kleine Krise der Saison meistern. In der Tabelle ist Spitzenreiter Nürnberg (54) um fünf Punkte davongezogen, auch DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin (52) hat sich an den Red Bulls (49) vorbei auf Platz zwei geschoben, dahinter kommt Vizemeister Grizzlys Wolfsburg (46; zuletzt neun Siege in zehn Spielen) immer näher heran.