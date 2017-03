EHC-Spieler im AZ-Interview Brooks Macek: Den Titel für die tote Oma

Toni Söderholm, der Co-Trainer des EHC, meinte, dass bei den Eisbären alles laufen würde, solange sie Erfolg haben, aber man müsste sehen, ob Sie nicht auseinanderfallen, wenn es bergab geht, weil sie so viele Spiele mehr absolviert haben, um ins Halbfinale zu kommen.

Davon merkt man auf dem Eis aber definitiv nichts. Die Berliner sind eine sehr gute Mannschaft, die sich sicher nicht hinlegen und die Kehle darbieten. Sie werden bis zur letzten Sekunde kämpfen. Die wollen den Titel nicht weniger als wir. Wenn man so nahe dran ist, will man mehr. Viel mehr.

Den Titel.

So sieht es aus.

Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten sind Sie spätestens in den Playoffs so richtig explodiert.

Ich musste mich erst eingewöhnen, das stimmt. Ich würde nicht sagen, dass es hart war – aber schon schwierig. Ich kam ja aus Iserlohn, einer kleinen Stadt. Sich da in einer Großstadt wie München einzuleben, dauert einfach ein bisschen. Und auf dem Eis musste ich natürlich auch erst das Vertrauen unseres Trainers Don Jackson gewinnen. Je mehr Vertrauen er in dich hat, umso mehr Eiszeit kriegt man, umso wohler fühlt man sich auf dem Eis.

Wie wichtig war in der Anfangsphase EHC-Kapitän Michael Wolf, den Sie aus gemeinsamen Iserlohner Zeiten kennen?

Wolfi ist ein Phänomen. Er ist wirklich so ein großartiger Mensch, Spieler und Kapitän. Er hat mir das Leben hier viel leichter gemacht. Für mich ist er das Herz und die Seele unserer Mannschaft. Er hat immer ein offenes Ohr für einen. Man kann mit allem Problemen zu ihm kommen.

Sie stammen ja aus Kanada. Kommt Ihre Familie zu den Playoffs zu Besuch? Die Schwester von Stürmer Jason Jaffray ist ja auch extra angereist.

Meine Familie nicht, aber meine Verlobte ist seit dem zweiten Spiel da. Und sie wird bis zum hoffentlich süßen Ende bleiben, wenn wir die Meisterschaft holen können.

Und danach wird ...

... da wird geheiratet! Wir haben schon einen Termin. Im Juli ist es soweit. Das wäre zwei Mal der Jackpot. Die Meisterschaft als Spieler und meine Frau für mich als Mensch.

Coach Jackson sagte kurz vor den Playoffs, dass Sie ihn fast zu Tränen gerührt hätten.

Wieso das denn?

Aufgrund Ihrer Tore, die sie erzielt haben, kurz nachdem Sie von der Beerdigung Ihrer Großmutter zurückgekehrt waren. Das hat ihn tief berührt.

Da muss ich fast schlucken, aber so ist Don. Er ist ein Mensch, der ein tiefes, ehrliches Interesse an all seinen Spielern hat und an ihrem Schicksal teilnimmt. Meine Oma war ein sehr spezieller Mensch für mich. Sie wohnte nur auf der anderen Straßenseite, ich war andauernd bei ihr. Sie war ein wunderbarer, liebenswerter Mensch. Und eines ist sicher: Sollten wir den Titel holen, dann gewinne ich ihn für sie, dann werde ich ihr diese Meisterschaft widmen. Dann wird sie da oben im Himmel lächeln.

Lesen Sie auch: Abeltshauser, der strickende Eishockey-Profi