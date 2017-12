Es dürfte nicht gestört haben, dass mit Steve Pinizzotto, Jason Jaffray und Daryl Boyle drei ehemalige Teamkollegen von Ihnen beim EHC spielen.

Das stimmt. Ich habe mit Steve und Daryl lang telefoniert und mir angehört, was sie zu sagen haben. Denn ich war in meinem Leben noch nie zuvor in Deutschland. Als Familienvater will man ja wissen, worauf man sich einlässt. Sie haben nur Gutes berichtet und sie würden mich nicht anlügen. Es ist schon komisch, wie klein die Eishockey-Welt ist. Sieben Jahre nachdem man zusammen gespielt hat, ist man plötzlich wieder in einem Team zusammen. In einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent.