Unvergessen die Bilder, als Jackson mit Tränen in den Augen nach dem Finaltriumph über Wolfsburg den Pokal in die Höhe reckt. „Man gewöhnt sich nie an dieses Glücksgefühl, wird dessen nie überdrüssig. Es war so emotional. Für mich. Aber auch die Spieler. Etwa unseren Kapitän Michael Wolf zu sehen, der den ersten Titel seiner Karriere gewonnen hat, die unbändige Freude in seinem Gesicht zu sehen, hat mich einfach glücklich gemacht“, sagte Jackson, das war sehr, sehr emotional.“

Vor Saisonstart: EHC München will trotz Ausfällen keine Transfers

Die Mission Titelverteidigung startet für den EHC bei den Kölner Haien. Am Freitag um 19.30 Uhr (Sport1) kommt es zur Neuauflage des DEL-Halbfinales aus der Meistersaison. „Die haben eine Rechnung mit uns offen. Die Teams kennen sich sehr gut, es werden sehr viele Schlachten auf dem Eis geschlagen werden. Wir sind nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten. Jeder will den Meister schlagen“, sagte Jackson und fügte amüsiert an: „Und wir wollen alle anderen schlagen.“

Die Titelverteidigung ist einem schon gelungen: Nationalstürmer Frank Mauer. Der 28-Jährige war mit dem Meistertitel zu der Saison von den Manheim Adlern zum EHC Red Bull gewechselt. Anderes Team, gleicher Erfolg. Wieder Meister! „Das war der Wahnsinn“, sagte Mauer der AZ, „einen Titel zu holen ist schwer genug, aber das noch mal erleben zu dürfen mit einem anderen Klub, das ist so was von geil. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Pokal und ich noch eine Saison zusammen bleiben.“

Klar ist: Der Titelgewinn wird auch in dieser Saison nur über den EHC gehen. Der Meister ist auf einer Mission. Der Mission Titelverteidigung.