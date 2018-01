EHC München Erste Niederlage für Red Bulls: Zu viele Fehler, zu wenig Glück

Sudden Death für den EHC München

Das Spiel war immer wieder hin- und hergewogt, die Red Bulls (Tore: Frank Mauer, Keith Aucoin, Jerome Flaake und Dominik Kahun) gingen bereits in der 2. Minute in Führung, gerieten dann im Mittelabschnitt mit 2:3 in Rückstand, drehten das Spiel im Schlussabschnitt nochmal auf 4:3, ehe sie dann den Ausgleichstreffer und in der Verlängerung den Sudden Death hinnehmen mussten. Den Schritt an die Tabellenspitze, der nach Nürnbergs Niederlage in Mannheim möglich gewesen wäre, verpassten die Münchner dadurch.