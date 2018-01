Am Sonntag hielt der EHC die nächste Serie am Leben. Bei den Krefeld Pinguinen gingen Münchner zum vierten Mal in vier Partien als Sieger vom Eis. Diesmal setzte sich der EHC mit 3:1 durch. Kein Team nehmen die Red Bulls in der DEL seit einiger Zeit lieber auf die Hörner als die Pinguine. Der Sieg war der bereits 14. Erfolg über die Krefelder in Folge. Damit war für den Tabellenführer das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt. Macek hatte in der 6. Minute einen Fehler in der Defensive der Pinguine zum 1:0 ausgenutzt, sein bereits 25. Treffer der Saison! Nach dem Ausgleich durch Justin Feder (17.) machten Steve Pinizzotto (29.) und Christensen (40.) den Münchner Sieg klar.