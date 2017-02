Die Nürnberger, der neue Angstgegner der Münchner? Jackson versucht, die Signifikanz der vier Pleiten kleinzureden. "Was in der regulären Saison passiert, ist nicht automatisch auf die Playoffs übertragbar. Vor zwei Jahren haben wir alle Spiele der Saison gegen Wolfsburg gewonnen, um dann in den Playoffs an ihnen zu scheitern", sagte Jackson, "vergangene Spielzeit haben wir vier Mal gegen Straubing verloren, um sie dann in den Playoffs zu eliminieren." Doch Kapitän Michael Wolf warnte: "Wir müssen unsere Lehren aus der Niederlage ziehen."