Der Toptorjäger: Jason Jaffray

Mit 19 Toren war der Kanadier in der Hauptrunde der treffsicherste EHC-Star. Bitter: Mitte Februar verletzte sich Jaffray am Oberkörper und wird zu Beginn der Playoffs wohl fehlen. "Ich hoffe, dass ich früh in den Playoffs wieder dabei bin", sagte Jaffray zuletzt bei telekomeishockey.de. Das Toreschießen ist beim EHC, der mit 188 Treffern die meisten in der DEL erzielte, aber auf viele Schultern verteilt: Neun Spieler erzielten zehn Tore oder mehr.

Der Kapitän: Michael Wolf

Einer, der jederzeit in die Bresche springen kann, ist Kapitän Michael Wolf. Mit 17 Toren und 28 Vorlagen landete er ligaweit auf Platz 10. Doch Wolf mahnt vor den Playoffs in der "Eishockey News": "Wir müssen noch konstanter spielen und wieder so aufs Eis gehen wie zu Beginn und Mitte der Saison."

Das Raubein: Steve Pinizzotto

Mit seiner Härte soll dem "Sheriff" in den Playoffs wieder eine Schlüsselrolle zukommen. In der Strafzeitenstatistik belegte Pinizzotto heuer zwar nur Platz neun (114 Strafminuten), benögtigte dafür aber nur die Hälfte der Spiele (26). Zuletzt fehlte auch er verletzt, wird aber wohl im Viertelfinale wieder eingreifen können.

Der Topverteidiger: Konrad Abeltshauser

Mit seiner lockeren Art ist der gebürtige Tölzer in seiner ersten vollen Saison eine große Bereicherung für den EHC. Mit zehn Toren und 21 Assists der viertstärkste Offfensivverteidiger der DEL.

Der Allrounder: Yannic Seidenberg

Ob in der Verteidigung wie zu Beginn der Saison oder als Stürmer: Seidenberg überzeugte auf jeder Position, war mit 41 Punkten der drittbeste Scorer des EHC und hatte die beste Plus-Minus-Wertung der Liga.