EHC am Freitag und Sonntag Die Hallelujas: Es wird mächtig aufgefahren

München - Zwei Mal im Jahr da hat der berühmte Eishockey-Gott ein Einsehen, dann schickt er seinen Engel Aloisius herab, um in seinem so dermaßen geliebten München die frohlockende Botschaft vom Halleluja zu verbreiten. Dieses mal fallen die Daten, die der gar nicht so freiwillige Hosianna-Sänger zu verkünden hat, auf den 30. Dezember und den Kater-Tag 1. Januar. Dort tritt der EHC Red Bull München, immerhin amtierender Meister, gegen die Kölner Haie an, zwei Tage davor sind die Eisbären Berlin zu Gast in der 10.000 Zuschauer fassenden Olympiahalle, in die die Red Bulls für die beiden Events umziehen.