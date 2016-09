Der fast dreiminütige Trailer gewährt erste Einblicke in die im Weltraum ausgetragenen Kämpfe des Ego-Shooters. Dabei könnte er fast als echter Filmtrailer durchgehen. "Infinite Warfare" soll zu den Wurzeln der Serie zurückführen, wird aber gleichzeitig in neuen Welten spielen, heißt es von Activision. Der Herausgeber verspricht zudem eine ergiebige und fesselnde Handlung. Am 4. November soll "Call of Duty: Infinite Warfare" für PC, Xbox One und Playstation 4 in die Läden kommen.