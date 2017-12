Egal ob zu Hause oder unterwegs Mit diesen Apps rutschen Sie gut ins kommende Jahr

Wo steigt die Party?

Wer noch weiterziehen oder beispielsweise grundsätzlich lieber im Club feiern möchte, der bekommt mit dem "whami Partyfinder" für iOS und Android das richtige Werkzeug in die Hand. Wie der Name schon verrät, sucht die App nach den angesagtesten Party-Locations der Stadt - und das nicht nur in Hamburg oder München, sondern auch in Paris, Prag, Barcelona und zahlreichen weiteren Metropolen.

Die Uhr im Blick

Damit man den Jahreswechsel dann nicht verpasst - oder zur falschen Zeit das Jahr 2018 begrüßt - bietet sich eine der zahlreichen Uhren-Apps an, zum Beispiel "AtomUhr (Gorgy Timing)" für iOS und "AtomUhr" für Android. Die iOS-App gleicht die Zeit beispielsweise mit der Cäsium-Atomuhr CS2 in Braunschweig ab.

Sicher wieder nach Hause

Kräftig mitgefeiert? Dann sollte man das Auto vermutlich besser stehen lassen. Sicher nach Hause kommen iOS- und Android-Nutzer unter anderem mit der App von "taxi.eu". Mit wenigen Tippern kann eines der insgesamt über 62.000 angeschlossenen Taxis in mehr als 100 europäischen Städten bestellt werden, darunter auch in Düsseldorf, Wuppertal, Augsburg und vielen weiteren deutschen Großstädten.