Ende des Assange-Asyls? Ecuador wählt einen neuen Präsidenten

Moreno oder Lasso

Bei der Wahl zwischen Moreno und Lasso geht es darum, ob das Land am Äquator weiter vor allem auf Verstaatlichungen und einen Ausbau der Sozialprogramme für ärmere Schichten setzt - oder ob es wie in anderen Ländern Südamerikas eine Wende mit weniger Staat und einer stärkeren Öffnung für private Investoren bevorzugt. Der nach einem Raubüberfall seit 1998 an den Rollstuhl gefesselte Moreno lag in den letzten Umfragen knapp vorn. Er will Correas weitgehend linksorientieren Kurs fortsetzen. Zugleich will er eine etwas unternehmerfreundlichere Politik einschlagen. Lasso verspricht Steuererleichterungen und eine Million neue Arbeitsplätze.