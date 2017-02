Eberl blockt weiter ab: zu "100 Prozent" Gladbach

Überhaupt gehe der FC Bayern mit dem Thema "total entspannt" um, sagte Rummenigge: "Wir hatten eine Option (Philipp Lahm, d.Red.), die hat leider nicht geklappt, und wir haben keine 1b-Lösung in der Schublade." Rummenigge schloss überdies aus, dass die Bayern für einen Manager wie zuletzt kolportiert eine Ablösesumme in Millionenhöhe bezahlen werden. "Wenn ich mit so einer Idee in den Aufsichtsrat gehe, würde der mich für verrückt erklären. Das werden wir in der Bundesliga nicht einführen, das kann ich ziemlich sicher ausschließen", sagte Rummenigge.