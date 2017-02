Eagle Eye, Die Kochprofis, ... TV-Tipps am Donnerstag

Als Jerry Shaw (Shia LaBeouf) Geld abheben will, traut er seinen Augen kaum. Sein sonst so leeres Konto hat plötzlich einen Saldo von 751.000 Dollar. Noch schlimmer: als er nach Hause kommt, ist seine Wohnung plötzlich voller Waffen und gefälschten Dokumenten. Eine Unbekannte ruft ihn an und weist ihn an, sein Apartment zu verlassen, da das FBI kurz davor ist, ihn zu verhaften. Zeitgleich wird auch die alleinerziehende Rachel Hollowman (Michelle Monaghan) von der Unbekannten kontaktiert und bedroht. Sollte sie ihren Anweisungen nicht nachkommen, wird die anonyme Anruferin den Zug entgleisen lassen, in dem ihr Sohn grade sitzt.