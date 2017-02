E-Mail-Account gehackt David Beckham steht wegen Unicef am Pranger

David Beckham (41) war ein Vorzeige-Fußballprofi und gilt mittlerweile als Vorzeige-Ehemann und -Vater, der mit seinem Promi-Status Gutes bewirken will. Seit 2005 reist er als Sonderbotschafter der Hilfsorganisation Unicef um die Welt, um sich für Kinder in Not einzusetzen. Nun soll sein privater E-Mail-Account gehackt worden sein, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Aus den Nachrichten sollen schockierende Details ans Licht kommen, die den Samariter in ein anderes Licht rücken.