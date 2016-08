G-Power beflügelt den Bayern-Achter: Brachiale 750 PS im BMW X6 M

„Bei allem, was wir tun, sollten wir den Umweltschutz im Auge haben. Und mit diesen neuen Elektrofahrzeugen geht die Stadt mit gutem Beispiel voran“, so der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Michael Garcetti. Und Ludwig Willisch, Präsident und CEO von BMW of North America, fügt hinzu: „Der BMW i3 ist hervorragend für den Behördeneinsatz geeignet. Die Leistungsmerkmale und technischen Eigenschaften, wie etwa die Beschleunigungswerte und die Integration von BMW ConnectedDrive Technologien, ermöglichen der Polizei in Los Angeles, bei der Mobilität einen Schritt in die Zukunft zu gehen."

Auch die Feuerwehr in London, immerhin die drittgrößte Feuerwehr der Welt, setzt auf den BMW i3 und kann damit lokal emissionslos im Stadtgebiet fahren. Neben dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur, Bedarfsanalysen und Kostenermittlungen folgte wie bei der LAPD vor der Kaufentscheidung ein Feldversuch. Und wie in Los Angeles fiel die Wahl auf den BMW i3 – bis zum Jahresende werden 52 davon, ausgestattet mit Range Extender, im Dienst der Londoner Feuerwehr stehen.