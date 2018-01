Die AZ-Reporterin gehört zu jenen schlechten Menschen, die in der Stadt ein Auto haben, das die meiste Zeit dumm auf dem Parkplatz herumsteht und nur in großen, aber regelmäßigen Abständen genutzt wird: Einmal im Monat, um Katzenstreu, Katzenfutter und all die Dinge, die's so braucht, damit eine AZ-Reporterin schön ausschaut, einzukaufen. Dieser monatliche Drogeriemarkteinkauf wird jetzt mit dem Lasten-Sigi erledigt.