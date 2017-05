Dutzende Einsätze Freinacht: Das ist die Bilanz der Münchner Polizei

München - Wie die Münchner Polizei am Montagmittag bekanntgab, hat sie in der Stadt und im Landkreis insgesamt 44 Einsätze registriert, die in einem "Bezug zu Aktivitäten während der Freinacht" standen. Dabei handelte es sich überwiegend um Einsätze wegen "geringwertiger Sachbeschädigungen".