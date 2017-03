Freimann - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag zwischen 3:30 und 4:40 Uhr in ein Spielcasino am Frankfurter Ring eingebrochen. Sie warfen den Glaseinsatz der Eingangstür ein. Zuvor hatten sie bereits die Position von zwei Überwachungskameras auf der Vorderseite des Gebäudes verändert.