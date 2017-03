Die Ermittler gehen gegen führende Mitglieder jener Untergrund-Seite vor. In ganz Deutschland wurden von rund tausend Beamten mehr als 120 Wohnungen und Geschäftsräume inspiziert, wie das Bundeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Freistaat waren 300 Polizisten in Oberbayern, Ober- und Mittelfranken, Niederbayern und der Oberpfalz am Einsatz beteiligt.