Kim Kardashian weiß sich mit ihren Outfits in die Schlagzeilen zu schießen - manchmal top gestylt, manchmal hoffnungslos stilbefreit. Am Dienstag wurde sie in einem bizarren Look in New York gesehen...

Der ständige Versuch von Reality-Queen Kim Kardashian ("Keeping Up With The Kardashians" ) ihre weiblichen Kurven in Szene zu setzen, er hat schon mehr als einmal zweifelhafte Blüten getragen. So auch am Dienstag, als die 35-Jährige im gelinde gesagt eigenwilligen Street-Style gesichtet wurde. Wie immer lautete die Kim'sche Fashion-Devise "Haut zeigen": Als wollte sie den Stoff, den die Oversize-Jeansjacke zu viel hatte wettmachen, hatte sie sich darunter nichts angezogen - außer einen durchsichtigen Bustier. Durchsichtig waren auch die Overknee-Stiefel, mit denen Kardashian im Sieben-Meilen-Schritt durch New York eilte. Die reichten ihr bis knapp unter die die wild abgeschnittenen High-Waist-Hot-Pants.