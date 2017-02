Gleich zwei unbefristete Job-Angebote hat der Künstler, der ein halbes Dutzend Sprachen beherrscht, in der Tasche: bei der Flüchtlingsberatung der IG Metall in Frankfurt sowie das Engagement am Staatstheater am Gärtnerplatz. Sechs Jahre hat der mittlerweile 33-Jährige in Deutschland verbracht, im Januar war Pouya erzwungenermaßen "freiwillig" nach Afghanistan ausgereist.