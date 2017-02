Duell um die Biathlon-Krone Koukalova vs. Dahlmeier: Anders und doch gleich

Wöchentlich duellieren sich Deutschlands beste Skijägerin und die tschechische Volksheldin in der Loipe, mal mit dem besseren Ausgang für Dahlmeier, mal für Koukalova. Auch bei der WM in Hochfilzen haben beide die zwei Goldmedaillen in den bisherigen Einzelrennen kollegial geteilt, vieles deutet auf einen Schlagabtausch zwischen der Gesamtweltcup-Siegerin aus dem Vorjahr (Koukalova) und ihrer potenziellen Nachfolgerin auch im Klassiker am Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) hin. Der Sport ist dabei das Einzige, was beide verbindet.