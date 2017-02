Als Teil des ersten Brüderpaares in der deutschen Davis-Cup-Geschichte geht für Mischa sogar ein Traum in Erfüllung. Der brüderliche Konkurrenzkampf im Hause Zverev - egal, ob an der Playstation, beim Wettessen oder auf dem Trainingsplatz - ist groß. Vor ihrem ersten gemeinsamen Einsatz für Deutschland versicherten Alexander und Mischa jedoch, alles in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

"Ich bin nur vom Ranking die Nummer eins", sagte Alexander Zverev: "Ich habe hier bestimmt nicht das Sagen." Außerdem sei das völlig egal, "wir haben alle dasselbe Ziel: mit einem Sieg nach Hause zu fahren." Die Vorzeichen dafür stehen gut, weil Melbourne-Viertelfinalist David Goffin seinen Einsatz kurzfristig abgesagt hat.

"Lustige Stimmung" und "frische Energie"

Kohlschreiber gegen Steve Darcis (ATP-Nr. 58) und Alexander Zverev gegen den Weltranglisten-143. Arthur De Greef sind in ihren Matches am Freitag (ab 14.00 Uhr/DAZN) klare Favoriten. Für das Doppel am Samstag (ab 13.00 Uhr/HR) sind zwar Mischa Zverev und Jan-Lennard Struff vorgesehen, allerdings hat Kapitän Kohlmann die Chance, spontan umzustellen. "Generell sind wir da nicht festgezurrt", sagte er.

Möglich, dass die Zverev-Brüder Seite an Seite aufschlagen werden. Zu Irritationen oder gar offen ausgetragenem Zoff, der in der Vergangenheit in der DTB-Auswahl häufig an der Tagesordnung war, wird es in Frankfurt aller Voraussicht nach nicht kommen. Egal, wer letztlich auf dem Court steht.

Kohlschreiber freut sich über die "lustige Stimmung" und die "frische Energie", die beide Zverevs mitbringen. "Die nehme ich als Oldie gerne mit", sagte der 33-Jährige, der beim letzten deutschen Sieg gegen Belgien vor zehn Jahren sein Davis-Cup-Debüt gegeben hatte.

Alle acht Begegnungen mit dem Nachbarn hat Deutschland bislang gewonnen, ohne Spitzenspieler Goffin ist der Finalist von 2015 außerdem nicht erstklassig besetzt. "Die Bilanz und die Rangliste sind nicht wegzudiskutieren. Wir wollen die Favoritenrolle annehmen", sagte Kohlmann.

Sollte es nach den ersten beiden Tagen doch knapp werden, kann der Teamchef am Sonntag (ab 13.00 Uhr/DAZN) auf Mischa Zverev bauen, den Mann, der gegen Murray die Tenniswelt auf den Kopf stellte.