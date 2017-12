Arjen Robben fehlt gegen Dortmund

Torschütze damals beim 1:0-Sieg im Februar 2013: Arjen Robben. Doch der Niederländer wird den Bayern beim heutigen Duell fehlen – obwohl er seit Montag wieder trainiert. "Er ist zwar fast beschwerdefrei und fühlt sich relativ gut, aber es wäre nicht zu verstehen, wenn ich ihn mit ins Aufgebot nehmen würde", erklärte Heynckes: "Von Anfang an hätte er sowieso nicht mitgewirkt, und soll man für 20 Minuten ein Risiko eingehen, dass er sich wieder verletzt?" Heynckes beantwortete die Frage mit Nein, Robben soll sich nach seiner Verletzungspause (Muskelfaserriss und entzündeter Ischiasnerv) langsam herantasten.

Das siebte Duell im DFB-Pokal im siebten Jahr in Folge, das "heißeste Duell in Deutschland" (Thomas Müller), könnte spannender werden, als es kürzlich noch den Anschein hatte. Unter Trainer Peter Stöger hat der BVB zweimal in Folge gewonnen – und "die Wende herbeigeführt", wie Heynckes betonte. "Dortmund hat sich konsolidiert. Umso gefährlicher ist die Mannschaft jetzt." Jérôme Boateng sprach davon, dass er ein "neues Dortmund" erwarte.

Und was BVB-Coach Stöger so erzählte, klang auch nicht danach, als würde sich der BVB den Bayern freiwillig ergeben wollen. "Ich weiß nicht, wie oft ich noch die Möglichkeit habe, ein Pokalfinale zu erreichen", sagte der Österreicher: "Am liebsten würde ich den Pott natürlich gewinnen."

Heynckes und Stöger - zwei Aushilfen

Heynckes und Stöger. Zwei Trainer, die in dieser Saison in einer Notsituation eingesprungen sind, um Bayern und Dortmund zu helfen. Weitere Parallelen? Gibt es laut Heynckes nicht. "Ich war über vier Jahre auf meinem Bauernhof", erklärte der 72-Jährige: "Ich sage nicht, ich habe die Schweine gefüttert, weil Schweine haben wir keine, aber ich habe den Hund ausgeführt." Stöger hingegen sei "im aktiven Geschäft drin" gewesen.

Für Heynckes geht es heute darum, seine Serie auszubauen – in 15 Spielen seit seiner Rückkehr gab es 14 Siege. Und der Coach träumt von Berlin. "Ich kann Hermann Gerland zitieren: Das Schönste, was es im Fußball neben dem Champions-League-Finale gibt, ist das Pokalfinale in Berlin", sagte er.

Die Bayern wollen zum Jahresabschluss einen Sieg – und am Ende der Saison ein ganz anderes Triple feiern.

