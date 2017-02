Duell gegen Stefan Kretzschmar "Schlag den Star": Keine Chance für Tim Bendzko

Köln - In der ProSieben-Show "Schlag den Star" hieß es am Samstagabend: Sänger Tim Bendzko (31, "Keine Maschine" ) gegen Handball-Star Stefan Kretzschmar (44). Vor dem Duell zeigten sich die beiden noch angriffslustig: "Ich bin ein Kämpfer und sehr ehrgeizig. Ich will ungern ein zweites Mal bei 'Schlag den Star" verlieren", sagte "Kretzsche", der 2009 das erste Mal in der Sendung angetreten war - und verlor.