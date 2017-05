Duell bei "Schlag den Star" Lena Gercke vs. Lena Meyer-Landrut: So unterschiedlich sind sie

Social-Media-Queens

Beide Kontrahentinnen benutzen Social-Media-Plattformen für sich und zeigen sich dort ihren Fans in häufigen Schnappschüssen und kleinen Videos. Allein auf Instagram haben beide Lenas über 1,5 Millionen Follower und über 1.500 Beiträge.

Begehrte Stimmen

Viele bekannte deutsche Gesichter verwirklichen sich gerne als Synchronsprecher in Trickfilmen. So auch die beiden Lenas. Gercke ist in dem im April gestarteten Kino-Abenteuer "Die Schlümpfe 3: Das verlorene Dorf" als Schlumpfblüte zu hören, Lena Meyer-Landrut war bereits in "Sammys Abenteuer - Die Suche nach der geheimen Passage" als Shelly, in "Tarzan 3D" als Jane und in "Trolls" als Poppy zu hören.