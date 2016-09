Der 22-Jährige hatte bei einem brutalen Foul des Mainzers José Rodriguez beim 1:3 am Sonntag eine 14 cm lange Wunde am rechten Unterschenkel erlitten und fällt wochenlang aus. "Dominik geht sehr gut mit der Verletzung um und sieht selbst alles nicht so dramatisch. Er hat eine gute Einstellung", sagte Schuster. Die schwere Verletzung des Stammspielers im defensiven Mittelfeld sei dem ganzen Verein "nahegegangen".