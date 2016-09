Eichin hatte kürzlich im "kicker" bekannt, dass er sich schon vor den Spielen der Sechzger überlege, was er hinterher in die Kameras und Aufnahmegeräte sage - um sowohl übertriebene Euphorie, als auch überzogene Kritik von den Löwen fernzuhalten. Zudem sei er gerne Krisenmanager. Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Wir begrüßen Sie aus dem Pressestüberl des TSV 1860, wo um 11 Uhr Thomas Eichin, Sportchef und Geschäftsführer der Sechzger, über das anstehende Auswärtsspiel der Löwen beim FC St. Pauli sprechen wird. Doch hat der 49-Jährige auch noch etwas anderes loszuwerden oder wollte Trainer Kosta Runjaic eine Ablenkung vom Training, das zeitgleich an der Grünwalder Straße stattfindet, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen? Wir werden es in Kürze erfahren. -

Englische Woche für die Löwen: Am Donnerstag muss der TSV auswärts beim FC St. Pauli ran, am Sonntag folgt dann das Duell gegen den Bundesliga-Absteiger aus Hannover. Alle Hände voll zu tun für Trainer Kosta Runjaic und Sportchef Thomas Eichin.

Erst der beeindruckende Derby-Erfolg gegen den "Club" aus Nürnberg, dann die bittere Niederlage gegen die "Eisernen" von Union Berlin. Nach zuletzt stabilen Leistungen haben die Löwen wieder einige Punkte liegengelassen. Jetzt gilt es die Mannschaft neu aufzubauen und auf das Spiel in Hamburg vorzubereiten.

Nachdem sich schon am Montag Runjaic zum bevorstehenden Spiel am Millerntor geäußert hat, gibt es nun einen Tag später die Pressekonferenz mit Eichin.

Ab 11 Uhr sind wir live dabei und melden und kurz vor Beginn der PK aus dem Pressestüberl an der Grünwalder. Bis gleich!