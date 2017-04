Dubiose Geschichte Formel 1: Wehrlein startet auch in China nicht

Zuvor hatte Wehrlein an den Testfahrten vom 7. bis 10. März in Barcelona teilgenommen. "Tests sind Tests, Rennen sind etwas ganz anderes", hatte Wehrlein in Melbourne erklärt, nachdem er in Barcelona tatsächlich an keinem seiner vier Einsatztage eine komplette Renndistanz zurückgelegt hatte.

Harte Monate für Wehrlein

Sorgen müsse man sich deswegen nicht machen, hatte der frühere DTM-Champion Down Under allerdings ebenfalls gesagt. Teamchefin Monisha Kaltenborn hatte gar behauptet, Wehrlein werde "definitiv" in China erstmals in einem Rennen in den Sauber steigen.

Wehrlein hat ohnehin schon schwierige Monate hinter sich: Durch den überraschenden Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg avancierte der Mercedes-Protegé in der Vorweihnachtszeit kurzzeitig zum Favoriten auf ein Silberpfeil-Cockpit.

Wegen der größeren Erfahrung entschied sich der Weltmeister-Rennstall aber für den Finnen Valtteri Bottas. Wehrlein blieb nach seinem Debütjahr beim mittlerweile bankrotten Manor-Rennstall nur noch das Cockpit beim Sauber-Team. Dort hatte er nach seinem Unfall beim Race of Champions einen denkbar schlechten Start. Die guten Zeiten für ihn müssen erst wieder anbrechen.

