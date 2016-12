"Du und ich gegen den Rest der Welt" Sila Sahin: Jetzt zeigt sie ihr süßes Liebes-Tattoo

Kurz vor Weihnachten hat sich Sila Sahin (31) selbst ein Geschenk gemacht - und das ging buchstäblich unter die Haut: Die ehemalige "GZSZ" -Darstellerin hat sich tätowieren lassen. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Tattoo. Auf ihrem rechten Fuß steht nun "You and me against the world" ("Du und ich gegen den Rest der Welt"), wie ein Foto auf Facebook zeigt. Damit tut sie es ihrem Ehemann Samuel Radlinger (24) gleich. Der Fußball-Profi ließ sich den Liebesbeweis bereits vor zwei Wochen auf sein Handgelenk stechen.