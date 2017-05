"Du isst ganz normal weiter" Nora Tschirner erteilt sich Sportverbot - vor Unterwäscheszenen

Vorbildlich auch im Fashion-Bereich

Doch das ist nicht das einzige Thema, bei dem sich die Berlinerin selbstbewusst gegen den Trend stemmt: "Ich habe beschlossen, nicht mehr in gesponserten Sachen über den roten Teppich zu gehen. Sondern nur noch in Kleidung, die ich selbst bezahlt habe", lautet ihr Prinzip bei öffentlichen Auftritten. Die bodenständige Begründung bleibt Tschirner ebenfalls nicht schuldig: "Ich kenne keinen in meiner Branche, der ernsthaft 5.000 Euro für ein Kleid ausgeben würde - ich selbst würde das auch nie machen, warum sollte ich also so tun, als ob das vollkommen normal wäre und damit bei den Fans Bedürfnisse kreieren?"

Und auch mit den Styling-Regeln für Red-Carped-Auftritte geht sie hart ins Gericht: "Und dann diese ewigen Quatsch-Regeln, alles nur einmal anzuziehen und so. Ich hatte sogar mal ernsthaft überlegt, mir eine Art Rote-Teppich-Uniform zuzulegen", verrät Tschirner eine ungewöhnliche Idee.

Seit dem 6. April läuft der Animationsfilm "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" in den Kinos; Nora Tschirner spricht darin Schlumpfine.